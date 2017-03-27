ليبرو الأهلى تعليمات مصيلحى أعادت الاتزان فى نصف نهائى أفريقيا للطائرة

اصدر محمد معوض، لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي، إن فريقه قدم أداءً جيدًا أمام «أهلى برج بوعريريج» الجزائرى، وتمكن من التأهل إلى نهائى بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدورى بعد الفوز 3/١ .

وأضاف معوض أن تراجع الأهلى فى الشوط الثانى مكن الفريق الجزائرى من الرجوع إلى المباراة مرة أخرى، وتسبب فى حصوله على الشوط الثالث .

وكشف معوض أن تعليمات محمد مصيلحى، المدير الفني للفريق، أعادت الاتزان إلى الأهلى فى المباراة، مشيرا إلى أن إصابة أحمد قطب لم تؤثر على الفريق، فى ظل التغييرات التى أجراها مصيلحى .

المصدر : مصر ناين