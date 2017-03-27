بدء استكمال إصلاح الفواصل المعدنية لدائرى المنيب

بدأت الإدارة السنةة لمرور الجيزة من الآن للسادسة صباح اليوم الاثنين، إصلاح فواصل معدنية أعلى الطريق الدائرى بمنطقة المنيب بمنازل ومطالع المعادى والهرم، مع تدعيم المكان بالخدمات المرورية ومراقبة المنطقة بالكاميرات لملاحظة حركة السيارات ورفع أى معوقات مرورية أعلى الدائرى.

وسيتم استقطاع حارة مرورية وترك باقى الحارات المرورية لإصلاح 4 فواصل معدنية للكوبرى، وتبدأ الأعمال من منتصف الليل والى أن الساعة 6 صباحا لحين انتهاء الأعمال.

وتستخدم الإدارة السنةة للمرورو المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال من إضاءة ومخاريط وطواحين ضوئية وفواصل حركة وعلامات إرشادية وتحذيرية منعا لحوادث التصادم ، مع تدعيم الخدمات المرورية.

المصدر : مصر ناين