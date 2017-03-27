الزمالك يتلقى السيرة الذاتية للإيطالى ماركو روسى

تلقى نادي الزمالك السيرة الذاتية للمدرب الإيطالى ماركو روسى ليصبح أحد المرشحين لتدريب القلعة البيضاء خلفا لمحمد حلمى .

كان مرتضى منصور رئيس الزمالك أعلن رحيل محمد حلمى عن القيادة الفنية للفريق الأبيض والكشف عن مدير فنى أجنبى لخلافته .

ويتولى الإيطالى ماركو روسى تدريب نادي بودابست هونفيد المجرى ولا يزال يتولى مسئولية الفريق الى أن الآن .

وأنضم روسى لقائمة من المدربين الأجانب المرشحين لتدريب الزمالك أبرزها الفرنسى آلان جيريس والثنائى البرتغالى اجستو انسيو و سابينتو .

المصدر : مصر ناين