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الزمالك يتلقى السيرة الذاتية للإيطالى ماركو روسى

منوعات
الزمالك يتلقى السيرة الذاتية للإيطالى ماركو روسى

تلقى نادي الزمالك السيرة الذاتية للمدرب الإيطالى ماركو روسى ليصبح أحد المرشحين لتدريب القلعة البيضاء خلفا لمحمد حلمى .

كان مرتضى منصور رئيس الزمالك أعلن رحيل محمد حلمى عن القيادة الفنية للفريق الأبيض والكشف عن مدير فنى أجنبى لخلافته .

ويتولى الإيطالى ماركو روسى تدريب نادي بودابست هونفيد المجرى ولا يزال يتولى مسئولية الفريق الى أن الآن .

وأنضم روسى لقائمة من المدربين الأجانب المرشحين لتدريب الزمالك أبرزها الفرنسى آلان جيريس والثنائى البرتغالى اجستو انسيو و سابينتو .

المصدر : مصر ناين

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