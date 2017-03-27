شريل ساندبرج رئيسة عمليات فيس بوك تستعد لطرح كتاب جديد

أعلنت شريل ساندبرج رئيسة عمليات موقع فيس بوك عن طرح كتاب جديد يحمل اسم Option B: Facing Adversity, Building Resilience, and Finding Joy' recently أو الخيار الثانى: مواجهة الشدائد وبناء الصمود، وإيجاد الفرح مؤخرا”.

ووفقا لموقع Gadgetsnow تم بيع أكثر من مليون نسخة من كتابها القديم 'Lean In' الذى كان يتحدث عن المرأة والنسوية وقيادة الأعمال التجارية والتنمية، وكان على رأس قوائم الكتب الأكثر مبيعا، كما جاءت ضمن قائمة مجلة تايم لأكثر 100 سيدة تأثيرا فى السنة سنة 2012.

أما كتابها الجديد فيتحدث عن محاولاتها للعثور على السعادة ومعنى الحياة بعد الموت المفاجئ لزوجها “ديف جولدبرج” فى سنة 2015، الذى أظهر ت عبر منشور على فيس بوك أن عنوان الكتاب كان مستوحى من محادثة لها مع صديق.

المصدر : مصر ناين