ناشئات اليد يواجهن فرنسا فى افتتاح مشوار بطولة البحر المتوسط بتونس
بفتتح اليوم الاثنين، منتخب ناشئات كرة اليد مواليد 2000 نظيره الفرنسى فى إطار افتتاح مشواره ببطولة البحر المتفى منتصف بتونس .
وتضم قائمة اللاعبات فى بطولة البحر المتفى منتصف لكرة اليد كلاً من آية طارق – سهيلة خالد – فرح أسامة – ياسمين عماد الدين – راندا محمد – سلمى عبد الرزاق – سميرة رفعت – فريدة هانى – داليا عادل – حبيبة حسن – ندا ممدوح – لارا أسامة – ليلة هيثم – خلود خالد – آلاء إسلام – آلاء عبد الحميد.
ترأس بعثة منتحب ناشئات كرة اليد فى بطولة البحر الأبيض المتفى منتصف منى أمين عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد المصرى.
المصدر : مصر ناين
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