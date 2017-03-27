أحمد فهمى دورى بـ Ninja Warrior تحفيز ونصيحة المشتركين

اصدر الفنان أحمد فهمى، إن دوره فى برنامج Ninja Warrior”” عربى ، الذى سينطلق اليوم الأثنين، هو التعليق على أداء المشاركين وتحفزيهم وتوجيه النصائح لهم أثناء التسابق فى تجاوز مراحل الوصول إلى البرج، وشوف:”بعلق على المشاركين وبحفزهم وبحاول أدى ليه نصيحة وهو بيلعب”.

وأضاف “فهمى”، خلال حواره مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج “كل يوم”، المذاع عبر فضائية “ON E“، وراديو نغم “FM“، أن كل حلقة سيحل بها فنان أو رياضى شهير لتحفيز المشتركين أيضاً، وشوف:” شبه محمد رمضان وغادة عادل وحازم إمام”، لافتاً إلى أن الحلقة ستستمر لمدة ساعة.

وفى السياق ذاته أكد الفنان أحمد فهمى، أن هناك مشتركين مصريين وآخر مغربى سيبهرون الجميع بأدائهم الخرافى.

المصدر : مصر ناين