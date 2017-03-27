كهربا الاحتراف الاوروبى أهم أولوياتى

أكد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك المعار لاتحاد جدة السعودي، أن إدارة نادى اتحاد جدة ترغب ببقائه، مشيراً إلى أنه يشعر بالسعادة معهم.

اصدر كهربا، خلال تصريحاته لبرنامج “مساء الأنوار” مع مدحت شلبى عبر شاشة “أون سبورت”: “لدي عرض ممتد مع نادي الزمالك لسنوات قادمة، ولا أركز مع العروض، مازال أمامي شهرين في عقدي مع اتحاد جدة”.

أضاف كهربا: “الأقرب حالياً هو البقاء مع الزمالك، وإدارة اتحاد جدة ترغب ببقائي وأنا سعيد معهم وأود البقاء، لكن في حالة وجود عرض أووربي وهو حلمي، ربما سيكون خياري الأول اذا لم يحدث سأبقى فى الخليج فى حالة موافقة الزمالك”.

وعن المنتخب المصري، اصدر كهربا :” كوبر بمثابة والدي، وخلق روح جميلة بين اللاعبين، وهي ما ستقودنا للصعود لكأس العالم 2018 بروسيا”.

أردف كهربا، أن المدير الفنى الأجنبى الأنسب لقيادة الزمالك فى الوقت الحالى خلفاً لمحمد حلمى، خاصة وأنه يستطيع فهم عقلية اللاعب المصرى ويجيد التسنةل معهم.

المصدر : مصر ناين