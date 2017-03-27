أحمد فتحى أبو ريدة ضهر قوى للكرة المصرية وننعم بـ

أشاد أحمد قام بفتحى لاعب الأهلى، بالمهندس هانى أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، مؤكداً أن الكرة المصرية تنعم بالاستقرار منذ توليه رئاسة الجبلاية.

أضاف قام بفتحى، خلال تصريحاته لبرنامج “مساء الأنوار” مع مدحت شلبى، عبر شاشة “أون سبورت”، أن أبو ريدة “ضهر قوى” للكرة المصرية وشعر اللاعبون بذلك خلال تواجده برفقتهم فى بطولة أمم أفريقيا بالجابون، فضلاً عن توفير كافة احتياجات الفراعنة خلال الفترة الحالية.

أظهر “الجوكر” أن لاعبو المنتخب يحاولون الابتعاد عن كافة الازمات التى يمر بها اتحاد الكرة فى الوقت الحالى، قائلاً: “نفسنا نتأهل لمونديال العالم علشان نترحم من ركلة جزاء مجدى عبد الغنى”، معرباً عن تأمينيته فى استمرار أبو ريدة وعدم استاصدر ته على اثر القرار القضائى الذى صدر بحل مجلس الجبلاية.

المصدر : مصر ناين