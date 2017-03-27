لاعبين مصريين ينتظرون الفرصة الدولية أمام توجو غدا

تشهد مباراة المنتخب الوطنى وتوجو، المقرر لها بكره الثلاثاء فى السادسة مساءا علي ملعب برج العرب، ظهور 5 لاعبين لأول مرة مع الفراعنة، فى خطوة نحو تثبيت أقدامهم ضمن صفوف المنتخب الوطنى، خلال الفترة المقبلة، وتحديدا قبل مباراة تونس المقرر لها يونيو المقبل فى تصفيات أمم أفريقيا 2019.

اللاعبين الخمسة هم الكسندر ياكوبسن المحترف فى الدنمارك، وعمرو طارق لاعب إنبى وسام مرسى المحترف في ويجان الانجليزي، ومحمود جنش حارس مرمى الزمالك، وأحمد الشيخ لاعب مصر المقاصة.

الخماسى يعقد عليهم كوبر المدير الفنى للمنتخب الوطنى، آمالا عريضة ليقوودوا ثورة الاحلال والتجديد في صفوف المنتخب، وسد العجز والثغرات الواضحة في بعض المراكز شبه الفى منتصف المدافع وظهير الأيسر وحراسة المرمى.

المصدر : مصر ناين