تعرف على موعد الاجتماع الفنى لودية مصر وتوجو

يعقد، فى الخامسة والنصف مساء اليوم الإثنين، الاجتماع الفنى لودية منتخب مصر أمام توجو، المقرر لها السادسة مساء غد الثلاثاء باستاد برج العرب بالإسكندرية.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع الفنى إيهاب لهيطة مدير المنتخب، ومحمد أبو العلا طبيب الفريق، وعبد الله سيد مسئولو المهمات، إلى جانب مندوب من منتخب توجو ومندوب من مديرية تأمين الإسكندرية ومسئول الاستاد.

وانطلق صباح الخميس الماضى معكسر منتخب مصر الأول بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر، وينتهى بنهاية ودية توجو فى إطار الإعداد لمباراة تونس المقرر لها نهاية يونيو، فى الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.

المصدر : مصر ناين