بدء التحويلات بسبب نقل مرفقى الصرف والمياه لتعارضهما مع إنشاء كوبرى بالتجمع

بدأت الإدارة السنةة لمرور القاهرة برئاسة اللواء علاء متولى مدير المرور فى إجراء تحويلات بشارع التسعين الجنوبى ل نقل مرافق للصرف الصحى والمياه لتعارضعها مع إنشاء مطالع ومنازل كوبرى محمد نجيب فى منطقة التجمع الخامس، والتى تنفذها شركة المقاولون العرب فى منتصف انتشار الخدمات المرورية .

تنتهى يوم 25 إبريل المقبل وستكون أمام حى المصراوية بالاتجاه السريع وطريق الخدمة لنقل خط صرف صحى بقطر 900 بوصة وخط مياه بقطر 300 بوصة بتعارضهم مع قواعد المنازل والمطالع لاستكمال رفع حوائط الساندة لها.

كما تم عمل تحويلات مرورية وعلى أن يكون القادم من شارع التسعين ويرغب فى التوجه للطرق يسلك شارع عمر سليمان، كما يتم التوجه لشارع التسعين يسلك الطريق البطء والتوجه للتسعين الى أن السريع وستكون الأعمال ليلا ونهارا.

وتم تعيين الخدمات المرورية، والعلامات الإرشادية اللازمة فى محيط الأعمال، بناء على توجيهات مدير المرور وسوف تقوم الشركة المنفذة بوضع المساعدات الفنية الكافية، لتأمين منطقة الأعمال من إضاءة ومخاريط وطواحين ضوئية، وفواصل حركة وعلامات إرشادية وتحذيرية.

المصدر : مصر ناين