فادية عبد الغنى وعايدة رياض وأنعام سالوسة والشوربجى ضيفات هربانة منها

تعاقدت الفنانات الكوميديات الأربعة فادية عبد الغنى وعايدة رياض وأنسنة سالوسة وهناء الشوربجى، على المشاركة فى بطولة حلقات مسلسل “هربانة منها”، للنجمة ياسمين عبد العزيز، والمقرر أن تخوض من خلاله السباق الرمضانى المقبل، حيث يشهد عودتها للشاشة الصغيرة بعد فترة ابتعاد 16 سنةا، منذ أن قدمت مسلسل “الرقص على سلالم متحركة” سنة 2001، مع الراحلة سناء جميل.

وتظهر الفنانات الأربعة كضيفات شرف فى عدة حلقات فقط، كل منها لها قصة مختلفة، خاصة أن أحداث المسلسل تدور حول مجموعة من القصص والحكايات المتصلة المنفصلة.

والمسلسل يشارك فى بطولته أحد أبطال “مسرح مصر”، مصطفى خاطر، وأعداد كبير آخر من الفنانين المشاركين، من تأليف خالد جلال وإخراج معتز التونى.

المصدر : مصر ناين