وكالة السودان يتعاون مع تشاد وفرنسا بشأن فرنسى مخطوف

اصدر وزير الخارجية السودانى إبراهيم غندور، لوكالة السودان للأنباء (سونا) الرسمية الأحد، إن السودان يتعاون مع السلطات التشادية والفرنسية، بشأن قضية مواطن فرنسى تم خطفه فى تشاد ونقل إلى السودان.

ونقلت الوكالة عن غندور، قوله “وزارة الخارجية والمؤسسات المعنية وصلتها رسالة من سفارة السودان بنجامينا حول الرهينة الفرنسية، مشيرا إلى أنهم يشوفون وضع هذه الرهينة الى أن يعود إلى أهله سالما.”

وأضاف أن السودان ينسق مع السلطات التشادية من خلال قوة سودانية تشادية مشتركة تقوم بأعمال الكشف وكذلك مع السلطات الفرنسية بما فى ذلك مؤسسات المخابرات من أجل استعادة الرهينة.

المصدر : مصر ناين