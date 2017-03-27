صور مسربة تكشف تصميم هواتف نوكيا المقبلة كاميرا مزدوجة بعدسة

كشف المسرب الشهير Nokibar عبر شبكة “بايدو” الاجتماعية عن بعض تصاميم الرسومات لهاتف راقى مقبل يحمل العلامة التجارية نوكيا، الذى سيأتى بكاميرا مزدوجة بعدسات تحمل العلامة التجارية Zeiss، وكانت شركة HMD قد أشارت فى وقت سابق إلى أنها قد تتشارك مع شركة Zeiss ومع هذه التسريبات الجديدة فهذا يعنى أن شركة نوكيا ستقفز للاعتماد على تكنولوجيا الكاميرا المزدوجة فضلا عن الاعتماد على Zeiss مرة أخرى.





ووفقا لما نشره موقع GSM الهندى، فكانت هواتف نوكيا القديمة تضم بعض الكاميرات الأكثر ابتكارا، إلا أن الغريب أنه من بين جميع التصميمات السابقة التى ظهرت فى هواتفها لم يكن منها كاميرا مزدوجة، وهو ما يعنى أن نوكيا تجرى وراء لمواكبة التطور التكنولوجى الحالى.

وعلى أى حال، فإن التصور المسربة تكشف أن الهاتف يتبع نفس لغة التصميم المتبعة فى هواتف نوكيا 6 و5 و3، ولا يعد هذا الرسم هو التصميم النهائي، حيث يعد فقط خطوة أولى، فربما تكون الشركة قد أطلقت العديد منها، ولكن سيتم إرسال أعداد قليل فقط إلى المصنع.





على جانب آخر، كانت هناك العديد من التسريبات التى أشارت إلى أن هواتف نوكيا المقبلة ستضم معالجات Snapdragon 835 فى هواتفها المقبلة، ولكنها لم تشر إلى وجود كاميرا مزدوجة.

المصدر : مصر ناين