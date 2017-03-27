بالصور بريزنتيشن ترعى اتحاد الطائرة لمدة ٤ سنوات
قام مسئولو بريزنتيشن بتوقيع عقد رعاية الاتحاد المصرى للكرة الطائرة لمدة 4 سنوات فى مقر الاتحاد بمجمع الاتحادات بمدينة نصر .
و حضر التوقيع كلا من عادل السداوى عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقته للاتحاد وحسن أحمد رئيس لجنة حكام العالم و أفريقيا و مصر و هانى فكرى المدير الادارى للمنتخب، ومصطفى القاضى المدير التنفيذى للاتحاد ، وشريف حسن مشبه الشركة الراعية .
و غاب عن الحضور فؤاد عبد السلام رئيس اللجنة المؤقته للاتحاد ل تواجده فى البطولة الافريقية للاندية المقامة بتونس .
جانب من جلسة التوقيع
جلسة توقيع عقد الرعاية
صورة تذكارية عقب توقيع عقد الرعاية
عادل السداوى عضو المجلس يرأس جلسة التوقيع
المصدر : مصر ناين
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