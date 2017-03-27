بالصور بريزنتيشن ترعى اتحاد الطائرة لمدة ٤ سنوات

قام مسئولو بريزنتيشن بتوقيع عقد رعاية الاتحاد المصرى للكرة الطائرة لمدة 4 سنوات فى مقر الاتحاد بمجمع الاتحادات بمدينة نصر .

و حضر التوقيع كلا من عادل السداوى عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقته للاتحاد وحسن أحمد رئيس لجنة حكام العالم و أفريقيا و مصر و هانى فكرى المدير الادارى للمنتخب، ومصطفى القاضى المدير التنفيذى للاتحاد ، وشريف حسن مشبه الشركة الراعية .

و غاب عن الحضور فؤاد عبد السلام رئيس اللجنة المؤقته للاتحاد ل تواجده فى البطولة الافريقية للاندية المقامة بتونس .



جانب من جلسة التوقيع



جلسة توقيع عقد الرعاية



صورة تذكارية عقب توقيع عقد الرعاية



عادل السداوى عضو المجلس يرأس جلسة التوقيع

المصدر : مصر ناين