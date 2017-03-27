 التخطي إلى المحتوى

بالصور بريزنتيشن ترعى اتحاد الطائرة لمدة ٤ سنوات

منوعات
بالصور بريزنتيشن ترعى اتحاد الطائرة لمدة ٤ سنوات

قام مسئولو بريزنتيشن بتوقيع عقد رعاية الاتحاد المصرى للكرة الطائرة لمدة 4 سنوات فى مقر الاتحاد بمجمع الاتحادات بمدينة نصر .

 

و حضر التوقيع كلا من عادل السداوى عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقته للاتحاد وحسن أحمد رئيس لجنة حكام العالم و أفريقيا و مصر و هانى فكرى المدير الادارى للمنتخب، ومصطفى القاضى المدير التنفيذى للاتحاد ، وشريف حسن مشبه الشركة الراعية .

 

و غاب عن الحضور فؤاد عبد السلام رئيس اللجنة المؤقته للاتحاد ل تواجده فى البطولة الافريقية للاندية المقامة بتونس .

جانب من جلسة التوقيع
جانب من جلسة التوقيع

 

جلسة توقيع عقد الرعاية
جلسة توقيع عقد الرعاية

 

صورة تذكارية عقب توقيع عقد الرعاية
صورة تذكارية عقب توقيع عقد الرعاية

 

عادل السداوى عضو المجلس يرأس جلسة التوقيع
عادل السداوى عضو المجلس يرأس جلسة التوقيع

 

المصدر : مصر ناين

عن الكاتب

التعليقات