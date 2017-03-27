جنش لا يوجد أهلى وزمالك فى المنتخب ولم أشعر أننى غريبا

أوضح محمود جنش حارس مرمى الزمالك، عن سعادته بالانضمام لمعسكر المنتخب الوطنى استعداداً لمواجهة منتخب توجو ودياً، مؤكداً إنه لم يشعر أننى غريبا فى منتصف قوام المنتخب رغم الانضمام لأول مرة حيث يتواجد حارس الزمالك بالإضافة لعصام الحضرى وشريف إكرامى فى غياب أحمد الشناوى المصاب.

وأضاف جنش خلال تصريحاته لبرنامج “مساء الأنوار” مع مدحت شلبى، عبر شاشة “أون سبورت”: “شرف لى الانضمام لمنتخب مصر وأتمنى أن أكون على قدر المسؤولية وعند حسن ظن الجهاز الفنى بقيادة هيكتور كوبر“.

شدد جنش أنه لا يوجد أهلى وزمالك فى المنتخب والجميع يشبه مصر ولديه طموح بتقديم أفضل ما لديه.

المصدر : مصر ناين