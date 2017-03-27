رئيسِ البرلمان الليبى يلتقى عمد ومشايخ المنطقة الغربية والجنوبية والشرقية
عقد رئيسِ البرلمان الليبى المستشار عقيلة صالح ، اجتماعا مساء الأحد ، مع أعدادٍ من عمدِ ومشايخِ المنطقةِ الغربيةِ والجنوبيةِ والشرقيةِ فى مدينةِ القبة .
وذكرت وكالة الانباء الليبية بالبيضاء، أن صالح ناقش مع العمداء آخرِ المستجداتِ على الساحةِ الليبيةِ لاسيما الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد .
وتفقدَ رئيسِ مجلسِ النوابِ المستشار عقيلة صالح بوابةَ “14” الواقعةُ فى المدخلِ الجنوبى لبلديةِ القبة للاطلاعِ على الوضعِ التأمينى فى البوابة.
المصدر : مصر ناين
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