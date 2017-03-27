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رئيسِ البرلمان الليبى يلتقى عمد ومشايخ المنطقة الغربية والجنوبية والشرقية

منوعات
رئيسِ البرلمان الليبى يلتقى عمد ومشايخ المنطقة الغربية والجنوبية والشرقية

عقد رئيسِ البرلمان الليبى المستشار عقيلة صالح ، اجتماعا مساء الأحد ، مع أعدادٍ من عمدِ ومشايخِ المنطقةِ الغربيةِ والجنوبيةِ والشرقيةِ فى مدينةِ القبة .

وذكرت وكالة الانباء الليبية بالبيضاء، أن صالح ناقش مع العمداء آخرِ المستجداتِ على الساحةِ الليبيةِ لاسيما الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد .

وتفقدَ رئيسِ مجلسِ النوابِ المستشار عقيلة صالح بوابةَ “14” الواقعةُ فى المدخلِ الجنوبى لبلديةِ القبة للاطلاعِ على الوضعِ التأمينى فى البوابة.

المصدر : مصر ناين

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