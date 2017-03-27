تعليم أسيوط التحفظ على تغذية المدارس لحين ورود تعليمات جديدة

اصدر صلاح قام بفتحى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إن مديرية التربية والتعليم تحفظت على جميع كميات التغذية المخصصة للمدارس على رأسها البسكويت، لحين وجود اليه للتسنةل مع ملف التغذية على مستوى الجمهورية خاصة بعد صدور قرار الوزارة بمنع تداولها على الإطلاق.

وأظهر قام بفتحى، لـ”اليوم السابع” أن جميع عينات التغذية التى تم أخذها بالمدارس، وتم إرسالها للمسنةل المركزية بالقاهرة جاءت سلبية وكان ردهم أن جميع العينات سليمة وليست بها أى مشكلة ولكن تم منع توزيعها والتحفظ على الكمية الموجودة طبقا لقرار الوزارة بوقف توزيع التغذية المدرسية على مستوى الجمهورية

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن البسكويت الخاص بالتغذية المدرسية كان يتم توزيعه مرتين فى الأسبوع لتلاميذ المدارس الابتدائية، ويتم توزيعه 5 أيام فى الأسبوع على تلاميذ مدارس رياض الأطفال، مؤكدًا على أن أعداد الوجبات الغذائية التى يتم توزيعها بشكل يومى كانت تصل إلى نحو 470 ألف وجبة على مستوى المحافظة.

وكانت وزارة التربية والتعليم أصدرت قرارًا بوقف توزيع التغذية المدرسية على جميع مدارس الجمهورية بعد ظهور حالات اشتباه تسمم بأعداد من المدارس بأكثر من محافظة من ضمنها محافظة أسيوط.

المصدر : مصر ناين