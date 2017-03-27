انفراجة فى مدرب الزمالك جلسة تحسم التعاقد مع جيريس

يستعد وفد من نادى الزمالك، للسفر لعقد جلسة مع الفرنسى آلان جيريس المدير الفنى لمنتخب مالى، للحصول على موافقته لتدريب الفريق الأبيض خلفاً لمحمد حلمى.

شهدت الساعات الأخيرة، انفراجة فى المفاوضات مع آلان جيريس بعد التعثر الذى حدث على مدار اليومين الماضيين حيث طلب عقد جلسة مع مسئولى الزمالك للحديث فى كافة التفاصيل والأستقرار عليها قبل التعاقد مع قلعة ميت عقبة الى أن تكون الأمور بصورة رسمية.

يُذكر أن جيريس تصدر الترشيحات منذ البداية لتولى مهمة تدريب الزمالك وطلب تقاضى 60 ألف دولار شهرياً وعرض مسئولى قلعة ميت عقبة عليه 40 ألف دولار.

المصدر : مصر ناين