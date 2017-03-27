الزهراء أول مدرسة تجريبية تحصل على شهادة اعتماد الجودة للاعدادية ببورسعيد

حصلت مدرسة الزهراء التجريبية الحكومية ببورسعيد، على شهادة اعتماد الجودة للمرحلة الإعدادية ، لتجمع بذلك – كأول مدرسة تجريبى ببورسعيد – بين شهادة الاعتماد لمرحلتى التعليم الأساسى بعدما حققت الجودة للتعليم الإبتدائى سنة 2013.

ومن جانبه اصدر محمد الجمال ، مدير إدارة المدرسة، أن مدرسة الزهراء حصلت على شهادة إعتماد الجودة للمرحلة الإبتدائية سنة 2013 ، وفى سنة 2015 حصلت على استمرار اعتماد الجودة ، وفى 2017 حصلت على الجودة للمرحلة الإعدادية. وأشار “الجمال” إلى أن ذلك يعد نقلة صنف ية فى التعليم التجريبى الحكومى الذى يتم ببورسعيد مع توافر الدعم من محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان والدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ومسئولين التعليم التجريبى بالمحافظة ، وإصرار السنةلين بالمدرسة على تقديم نموذج بمدينة بورسعيد .