الأهلي يحذر معلول من التأخير فى تونس بسببب موقعة الداخلية

أجرى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، اتصالا بالتونسى علي معلول ظهير أيسر الفريق، اطمأن فيه على اللاعب وطالبه بالحضور إلى القاهرة فى الموعد المحدد يوم 30 مارس دون تأخير، خاصة أن الفريق الأحمر تنتظره مواجهة أمام الداخلية يوم 1 أبريل المقبل بالدورى الممتاز.

وسافر معلول إلى تونس يوم الإثنين الماضى للانضمام لمعسكر منتخب بلاده الذى يلعب مباراتين يومى 24 و28 أمام المغرب والكاميرون فى إطار مباريات الأجندة الدولية.

وعاد معلول لقيادة جبهة الأهلي بشكل أساسى بعد فترة من الغياب نتيجة تراجع مستواه، واعتمد عليه الجهاز الفنى بقيادة حسام البدرى بداية الدور الثانى للمسابقة هذا الموسم.

المصدر : مصر ناين