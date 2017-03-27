رئيس جامعة دمياط يلتقى المعيدين الجدد

التقى مساء أمس الدكتور ممدوح محمد نعمة الله، رئيس كلية دمياط والدكتور السيد محمد دعدور – نائب رئيس الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالمعيدين الجدد الذى تم تكليفهم حسب الخطة الثلاثية بكليات الفنون التطبيقية والتجارة والتربية الصنف ية.

وقام رئيس الكلية بتسليم كلا منهم صورة من قرار التكليف تحفيزا لهم، وقد وجه رئيس الكلية أثناء اللقاء بضرورة الاهتمام بالكشف العلمى والدراسات العليا، مؤكدا على ضرورة احترام رؤسائهم وزملائهم والجهاز الإدارى والتواصل الدائم مع الطلاب، كما أكد نائب رئيس الكلية لشئون خدمة المجتمع على ضرورة استمرار التميز فى العمل والكشف العلمى استكمالا لتفوقهم ونهوض بمجتمعنا لأن العلم هو سلاح التطوير.