ضبط أشخاص بحوزتهم بنادق آلية وتاجرى مخدرات بقنا

شنت مؤسسات التأمين حملة فى مجال ضبط الأسلحة اللهيب ية بدون ترخيص بأعداد من أقسام الواجبة بمحافظة قنا.

كان اللواء صلاح حسان تلقى أخطارآ يفيد ضبط كلا من محمد.س 35 سنة سنةل ومقيم دائرة مركز الوقف وبحوزته بندقية الية وأعداد ( 6) خزينة الية أعداد من طلقات من ذات العيار وكذا مسدس محدث صوت، وسليمان.م 42 سنة مزارع ومقيم دائرة مركز واجبة قنا وبحوزته بندقية خرطوش عيار 12 مم، ومخيمر.ا 27 سنة عاطل ومقيم دائرة مركز واجبة أبو تشت وبحوزته بندقية خرطوش، وكرم.ع 38سنة سنةل ومقيم دائرة مركز واجبة فرشوط وبحوزته فرد روسى محلية الصنع.

كما تمكنت الحملة من ضبط عز الدين.ع 28 سنة سنةل ومطلوب ضبطه وإحضاره فى أعداد من القضايا مقيم دائرة مركز واجبة نجع حمادى وبحوزته قطعه من مخدر الحشيش وزنت حوالى 100 جرام و20 قرصا من عقار التامول المخدر، وغريب.ع 25 سنة سنةل ومقيم دائرة قسم واجبة قنا وبحوزته (18) قطعة من جوهر الافيون المخدر وزنت حوالى 60 جراما ومبلغ ماليه وهاتف محمول.