بالصور محافظ بورسعيد يكرم الأمهات المثاليات فى احتفالية عيد الأم

أُقيمَت مساء أمس الأحد، احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات بمحافظة بورسعيد بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعى وجمعية من اجل مصر تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد فى نادى المحافظة فى حى الزهور.

وحضر الاحتفالية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، دكتورة سوسن حبيش مدير سنة التضامن الاجتماعى،الباشمهندس كامل ابو زهرة السكرتير السنة للمحافظة، ودكتور احمد ابو المجد رئيس جمعية من اجل مصر فى بورسعيد. وقد تحدث محافظ بورسعيد خلال الاحتفالية موجها كلماته إلى أمهات الشهداء اللاتى تم تكريمهن قائلاً:” أنه ينعى شهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم من أجل مصر، وانهن شرف لمصر حيث قدمتن كل منهن اغلى ما تملك وهم فلذات أكبادهن، وستظل مصر تنجب شهداءً”.

ومن جانبهن أوضح ت أمهات الشهداء عن فخرهن بأبنائهن الشهداء الذين ضحوا من أجل مصر بأرواحهم وارتقوا إلى تلك المنزلة العظيمة فى الدنيا والاخرة “. وقام محافظ بورسعيد فى نهاية الاحتفالية بتكريم الأمهات المثاليات وعلى رأسهن السيدة منسى الام المثالية على مستوى المحافظة والتى كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى يوم وأمهات الشهداء من الجيش والواجبة.



محافظ بورسعيد يكرم الأمهات المثاليات



محافظ بورسعيد يتحدث لأمهات الشهداء



الأمهات المثاليات



جانب من الاحتفالية



جانب اخر للاحتفالية



احدى فقرات الحفل

المصدر : مصر ناين