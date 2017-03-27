جوجل بلاى تطلق تبويبا جديدا لعرض التطبيقات المدفوعة بشكل مجانى

أطلقت شركة جوجل تحديثا جديدا لمتجر التطبيقات الشوف لها “Play Store” الذى وفر تبويبا جديدا يعرف بـ “Free App of the Week' أو تطبيق الأسبوع المجانى، وهو تبويب تعرض من خلاله الشركة تطبيقا مأجورا يمكن الحصول عليه بشكل مجانى خلال فترة وقتية تصل إلى أسبوع، وهى الميزة التى كانت توفرها شركة أبل فى متجرها.

ووفقا لما نشره موقع androidpolice الأمريكي، فكان متجر “جوجل بلاي” يعرض فى السابق سعر التطبيقات مع وضع خط عليه لتحفيز المستخدم على تحميله قبل أن يعود لسعره المأجور، والآن فعند ذهاب المستخدمين لمتجر التطبيقات سيجدون هذا التبويب الجديد والذى يعرف بـ Free App of the Week يظهر فى أسفل صفحة التطبيقات سواء على الهواتف الذكية أو عبر منصة الويب.

ويضم التبويب الجديد تطبيقا واحدا فقط مأجور ويتم إتاحته بشكل مجانى لمدة أسبوع واحد فقط، ثم يختفى بعد ذلك، ويظهر تطبيق آخر بدلا منه، وذكرت بعض التقارير أن جوجل بلاى قد ضم هذا الأسبوع لعبة Card Wars – Adventure Time لتكون متاحة بشكل مجانى خلال هذا المدة، وقد أطلقت جوجل هذه الميزة الجديدة بشكل تدريجى للمستخدمين حول العالم.

المصدر : مصر ناين