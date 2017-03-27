طعم الدنيا بين أبو رواش وحدائق الأهرام

تواصل أسرة مسلسل “طعم الدنيا”، للمطرب ساموزين وعلا غانم وأحمد هارون، والمقرر عرضه على فضائية الحياة، أبريل المقبل، التصوير ما بين إحدى الفيلات بمنطقة أبو رواش، وأحد مستشفيات منطقة حدائق الأهرام، ويجرى وراء مخرج العمل عبد العزيز حشاد، للانتهاء من تصوير المشوف المتبقية بالحلقات الأولى، لسرعة تسليمها للمنتج ممدوح شاهين، كى يقوم بدوره بتسليمها للفضائية المتعاقدة على عرض العمل.

يجسد سامو زين فى مسلسل “طعم الدنيا” ما يقرب من 20 شخصية طوال حلقات العمل، وتدور أحداثه فى إطار حلقات متصلة منفصلة، كل قصة تدور فى 3 حلقات وتختلف عن الأخرى، والمسلسل من تأليف أحمد صبحى، وإنتاج ممدوح شاهين، وإخراج عبد العزيز حشاد.

ويشهد العمل رجوع “ساموزين”، للساحة التمثيلية بعد فترة غياب طويلة بلغت 11 سنةا، منذ أن قدم فيلم “90 دقيقة”، وشاركه البطولة غادة عبد الرازق وزينة وحجاج عبد العظيم، تأليف وإنتاج وليد الشوفى، وإخراج إسماعيل فاروق.

المصدر : مصر ناين