فوائد لتتويج الأهلي بلقب البطولة الأفريقية للكرة الطائرة

يجرى وراء الجهاز الفنى ولاعبو فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلي إلى التتويج بلقب البطولة الأفريقية للأندية المقامة بتونس، فى ظل النتائج الجيدة الذى يؤديها الفريق فى جميع مبارياته والتى تأهل من خلالها إلى الدور النهائى. ويرصد “اليوم السابع” 5 فؤائد تأتى بثمارها على الفريق الأهلاوى فى حالة التتويج باللقب وهى:

1- حصد النجمة رقم 12

فى حالة تتويج الفريق الأحمر بلقب البطولة فى هذه النسخة سيرتفع رصيد تحقيقه للبطولات الأفريقية إلى رقم “12”، حيث كان قد حصدها أعوام كل من: 1980، 1983، 1995، 1996، 1997، 2003، 2004، 2006، 2010، 2011، 2015.

2- التأهل إلى بطولة العالم للأندية

كما أنه فى حالة تتويج الأهلى بلقب البطولة الأفريقية للأندية سيتأهل مباشرة إلى بطولة العالم للأندية للعب مع الكبار.

3- مصالحة الجماهير

سيعتبر تحقيق الأهلي للقب البطولة الأفريقية بمثابة مصالحة للجماهير الحمراء بعد خسارة لقب الدورى الممتاز فى الختام مؤخرا أمام طلائع الجيش بنتيجة 3 /1.

4- ارتفاع الروح المعنوية للاعبين قبل مواجهة الطلائع فى كأس مصر

فيما سيكون حصد الأهلى للقب البطولة الأفريقية بمثابة دفعة معنوية للاعبين قبل موجهة طلائع الجيش فى نصف نهائى كأس مصر للثأر بعد ضيع لقب الدورى.

5- ثقة الإدارة فى الجهاز الفنى بقيادة محمد مصيلحى

كما أن تتويج الأهلي بلقب سيعطى الإدارة ثقة كبيرة فى الجهاز الفنى للفريق بقيادة مديره الفنى محمد مصيلحى، والذى قرر مسئولو القلعة الحمراء تصعيده للقيادة الفنية هذا الموسم لما يمتلكه من إمكانيات وخبرات فنية كبيرة.

المصدر : مصر ناين