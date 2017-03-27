لجنة بالبرلمان الليبى ترفض قرارا لحكومة الوفاق بتشكيل قوة عسكرية بسرت

أعلنت لجنة الدفاع والتأمين القومى بمجلس النواب الليبى، رفضها لقرار المجلس الرئاسى لنظام الوفاق الوطنى ، الخاص بتشكيل قوة عسكرية لحفظ التأمين فى مدينة سرت .

واعتبرت اللجنة ، فى بيان لها الأحد ، أن «أى جسم ليس منبثقا عن المؤسسة العسكرية المنبثقة عن الجسم التشريعى الوحيد (مجلس النواب) يعتبر ميليشيا وعصابات تطرف وإرهابا.

وأكدت اللجنة فى بيانها دعمها «الكامل» للقوات المسلحة الليبية «بصفتها المؤسسة الشرعية المنبثقة عن مجلس النواب، وكان المجلس الرئاسى لنظام الوفاق الوطنى قد أصدر فى 24 مارس الجارى قرارًا يقضى بتشكيل قوة عسكرية لحفظ التأمين فى مدينة سرت (400 كلم شرق العاصمة طرابلس) قوامها 3000 عنصر من منتسبى غرفة عمليات العسكرية الخاصة بـ«البنيان المرصوص» بإمرة العقيد أحمد على أبوشحمة.

المصدر : مصر ناين