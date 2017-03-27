تعرف على تاريخ الأهلي بالبطولات الأفريقية للطائرة

تعتبر البطولة الأفريقية للكرة الطائرة للأندية من أهم البطولات فى قارة أفريقيا، وتشهد منافسة شرسة منذ بدء انطلاقها فى سنة 1980، ويعد فريق الأهلي المصرى من أبرز الفرق التى حصدت لقب هذه البطولة أكثر من مرة. ويستعرض “اليوم السابع” تاريخ مشاركة فريق الأهلي الذى يجرى وراء إلى حصد اللقب فى النسخة المقامة حاليا فى تونس منذ انطلاقها.

حصد الفريق الأحمر لقب النسخة الأولى سنة 1980 على حساب غريمه التقليدى الزمالك الذى يغيب عن النسخة الحالية، ل تراجع النتائج فى المسابقة المحلية.

واستطاع بعد ذلك فريق القلعة الحمراء التتويج بلقب سنة 1983 على حساب الزمالك للمرة الثانية، ثم احتل المركز الثانى فى نسخة سنة و1987 و1984، بعدما هزم أمام الزمالك فى النهائى.

وفى سنة 1995 استطاع الأهلي أن يعود إلى الزسنةة الأفريقية مرة أخرى بالفوز على النجم الساحلى التونسى، ويحتفظ بها بعدها سنةين متتاليين الى أن سنة 1997 بالفوز على النجم فى سنة 1996 وعلى مولودية الجزائر فى السنة التالى.

وتوج الفريق الأهلاوى بلقب البطولة أعوام 2003، 2004، 2006. على حساب أوليمبيك القليبية لمدة سنةين ثم خطفها من الصفاقسى التونسى.

أما فى سنة 2008، و2009 فقد الأهلي اللقب محتلا المركز الثانى من الزمالك، ثم استعاد السيطرة مرة أخرى وتوج باللقب نسختى 2010، 2011 بالفوز على الزمالك والسجون الكينى على التوالى. وجاء فى المركز الثانى سنة 2014 بالخسارة أمام الترجى التونسى، ثم استطاع أن ينجح فى الثأر من الفريق التونسى فى سنة 2015.

المصدر : مصر ناين