وفد هيئة الفولبرايت الأمريكية فى زيارة لجامعة القناة الثلاثاء المقبل

يستقبل الدكتور ممدوح غراب رئيس كلية قناة السويس، والدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وفد من هيئة “فولبرايت الأمريكية”، وذلك صباح الثلاثاء القادم 28 مارس الجارى من أجل تعزيز سبل التعاون بين الهيئة والكلية فى مجالات الكشف العلمى وزيادة فرص أبناء الكلية فى الحصول على المنح والبعثات الخارجية.

وأكد الدكتور ممدوح غراب رئيس الكلية فى بيان له على أن الكلية تجرى وراء لزيادة فرص باحثيها وطلابها للحصول على المنح الدراسية من أجل دعم الكشف العلمى بها. ومن جانبها اصدر ت الدكتورة ماجدة هجرس أن اللقاء والذى ينظمه قطاع الدراسات العليا والبحوث بالكلية بقاعة الأنشطة الطلابية لمناقشة وعرض المنح التى تقدمها الهيئة للدكتوراه وما بعد الدكتوراه.