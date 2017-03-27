تامر حسنى يحصل على الدكتوراة الفخرية من الجامعة الأمريكية للعلوم

حصل النجم تامر حسنى على الدكتوراة الفخرية من الكلية الامريكية للعلوم، وذلك ل اسهاماته الخيرية فى المجتمع المصرى، ومن تلك الأسباب لمنحه الدكتوراة، لأنه يعد أول مصرى يدخل موسوعة جينيس العالميه للأرقام القياسيه بأكبر حملة تبرع بالدم فى العالم.

وتبنى “نجم الجيل” الحملة مع جمهوره بعدما سجلوا ١٢٠ ألف كيس دم فى خلال ساعتين فقط، وتخطوا الرقم القديم وكان من نصيب الصين ١١٠ ألف كيس، وتسلم عنه جائزة الدكتوراة الفخرية للسلام شقيقه الأكبر حسام حسنى ل سفر تامر.

يشار إلى أن تامر حسنى قرر عرض فيلمه الجديد “تصبح على خير”، فى موسم عيد الفطر المقبل، وهو من إنتاج وليد منصور، ويشارك فى بطولته كل من دره، ونور، ومحمود البزاوى، ومن اخراج محمد سامى.



تامر حسنى يحصل على الدكتوراة الفخرية





المصدر : مصر ناين