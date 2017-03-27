أردوغان يتهم ألمانيا مجددا بالفاشية

اتهم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، ألمانيا مجدداً بالفاشية، وأكد فى الوقت ذاته مجدداً اليوم الأحد باسطنبول أنه يعتزم التمسك بالمقارنات مع النازية.

وحسب (د.ب.أ) أشار أردوغان إلى سلسلة جرائم قتل كانت خلية “إن إس يو” النازية قد ارتكبتها فى مدينة ميونخ، واصدر موجها خطابه لألمانيا: “أنتم لم تستجلوا ملابسات ذلك الى أن الآن. أنتم فاشيون، فاشيون“.

وكان أردوغان انتقد أيضاً أول أمس الجمعة تلطيخ مساجد فى أوروبا بصلبان معقوفة، وعدم الكشف عن المسؤولين عن ذلك، وأكد أنه ليس هناك شبه هذه الحوادث فى كنائس بتركيا، وأشار إلى أنه الى أن وإذا حدثت، سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين عنها.

وشوف أردوغان موجها خطابه لأوروبا: “أنتم تصفون رئيس الجمهورية التركية بأنه ديكتاتور، وعندما نقول لأولئك إنهم فاشيون، يشعر السادة حينئذ بانزعاج“.

وتأتى هذه الاتهامات لألمانيا على خلفية إلغاء فعاليات كان مقررا أن يظهر بها ساسة أتراك فى ألمانيا من أجل الترويج لتعديل دستورى فى تركيا.

يشار إلى أن أردوغان يقود حاليا حملة انتخابية لصالح استفتاء على تعديل دستورى يهدف لإرساء نظام سياسى من شأنه منحه كرئيس المزيد من السلطات.

المصدر : مصر ناين