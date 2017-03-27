الإسماعيلى يفاوض حارس مرمى غزل المحلة

دخل مسئولو نادى الإسماعيلى فى مفاوضات جادة مع محمد فوزى حارس مرمى غزل المحلة، من أجل تدعيم مركز حراسة المرمى فى صفوف الدراويش خلال فترة الانتاصدر ات الصيفية المقبلة، بعد المستوى القوى الذى ظهر عليه اللاعب مع فريقه بدورى الدرجة الثانية والذود عن مرماه فى العديد من المباريات.

وبدأ مسئولو الإسماعيلى فى التخطيط للتعاقد مع حارس مرمى تحسبا للرحيل المتوقع لمحمد صبحى حارس مرمى الدراويش، والذى يرفض تجديد عقده ل تجاهل الإدارة مسنةلته فئة أولى باعتباره من اللاعبين الكبار وأصحاب الخبرات فى صفوف الدراويش بخلاف عدم حل أزمة مستحقاته المالية لرغبة الإدارة فى الضغط عليه للتنازل عن 868 ألف جنيه فيما يرفض اللاعب ويتمسك بالحصول على مستحقاته كاملة.

وبات مركز حراسة المرمى من المراكز التى تحتاج للدعم داخل الإسماعيلى فى الانتاصدر ات المقبلة ليكون بديلا لمحمد عواد الحارس الأساسى لعدم وجود حراس سوى الثنائى الصاعد محمد مجدى وأيمن رجب، وهما عديمى الخبرات، إضافة إلى قرب رحيل صبحى.

المصدر : مصر ناين