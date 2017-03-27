بعد قضية المباحث تتحرى عن سامية محترفة نشل

يواصل رجال مباحث قسم الموسكى تحرياتهم لكشف كامل السجل الإجرامى لـ”سامية” لاتهامها بنشل السيدات وسرقة متعلقاتهن فى منطقة الموسكى.

يأتى ذلك تنفيذا لقرار نيابة الموسكى الجزئية، برئاسة المستشار محمد شحاتة، وبإشراف المستشار سمير حسن المحامى السنة الأول لنيابات فى منتصف القاهرة، والذى شمل كذلك حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة بدأت عندما ألقى ضباط مباحث قسم مكافحة جرائم النشل، القبض على “سامية ش ح” 62 سنة، بدون عمل، (مسجلة خطر) نشل تحت رقم 1872 فئة “ب”، والسابق اتهامها فى 61 قضية آخرها 11575 لسنة 2008م السيدة زينب “نشل” وجاء ذلك أثناء تفقد الحالة التأمينية بشارع الموسكى.

وتبين من خلال الفحص قيام المتهمة بسرقة حافظة نقود بداخلها مبلغ مالى، وبطاقة رقم قومى وبعض الأوراق الشخصية من “شيماء ف ج” 29 سنة، ربة منزل، بأسلوب “المغافلة والاحتكاك”، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة السنةة التحقيق، والتى أمرت بما سبق.

المصدر : مصر ناين