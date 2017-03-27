حقوق أسيوط تنظم مؤتمرًا حول الاتجاهات الحديثة فى القانون الإجرائى

تنظم كلية الحقوق بكلية أسيوط، المؤتمر العلمى الدولى الحادى عشر عن الاتجاهات الحديثة فى القانون الإجرائى، وذلك على مدار يومى 29 – 30 مارس الجارى، ومن المقرر أن يشارك فى المؤتمر أعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق والشريعة والقانون والواجبة وأكاديميات التأمين بالدول العربية ومستشارى وزارة العدل وكبار المحامين العرب.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر أوراق العمل المقدمة من أجل تطوير مرفق القضاء وتسهيل عملية التقاضى والحد من ظاهرة البطء فى التقاضى، التى تهدد الحقوق فى المجتمع.

ويشارك الدكتور حسام مهنى صادق، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والقانون بكلية أسيوط، فى تخصص قانون المرافعات المدنية والتجارية، فى المؤتمر بورقة عمل بعنوان: “نظرات فى جمود نصوص المرافعات”.

ويحدد “مهنى”، أهم المشاكل الإجرائية التى يرتبها تطبيق هذا القانون، كما يقدم مقترحا بالحلول المناسبة لهذه المشكلات الإجرائية من خلال ما توصل إليه عن طريق هذا الكشف العلمى.

المصدر : مصر ناين