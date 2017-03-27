حسناء سيف الدين بين قصر العشاق و قضاة عظماء و

انتعاشة فنية تليفزيوينة تعيشها الفنانة حسناء سيف الدين، حيث تواصل حاليا تصوير 3 مسلسلات دفعة واحدة، هذه الأعمال ما بين العرض الرمضانى، والمنافسة خارج السباق، حيث تصور حاليا أحداث دورها بمسلسل “قصر العشاق”، والذى يضم مجموعة كبيرة من نجوم الدراما القدامى، منهم، سهير رمزى، وعزت العلايلى، وفاروق الفيشاوى، وبوسى، وخالد زكى، وسوزان نجم الدين، إضافة إلى النجم نضال الشافعى، والفنانة الشابة ريم مصطفى، من تأليف محمد الحناوى، وإنتاج ممدوح شاهين، وإخراج أحمد صقر.

وتواصل سيف الدين أيضا تصوير أحداث دورها بمسلسل “قضاة عظماء”، وهو العمل الدينى التاريخى، الذى تنافس به شركة صوت القاهرة، خلال سباق رمضان المقبل، من بطولة أحمد عبد العزيز وسوزان نجم الدين وطارق دسوقى وآخرون، إشراف سنة محمد العمرى، من تأليف وإخراج عبد القادر الأطرش، وتجسد “حسناء” ضمن أحداث العمل دور “الأميرة عجيبة”.

واصدر ت “حسناء” أنها تواصل أيضا تصوير دورها فى مسلسل “طعم الدنيا”، والمقرر عرضه الشهر المقبل، من بطولة المطرب ساموزين وعلا غانم وأحمد هارون، من تأليف أحمد صبحى، وإنتاج ممدوح شاهين، وإخراج عبد العزيز حشاد، وتظهر حسناء بشخصيات متأعدادة وفقا لأحداث العمل الذى يدور حول حلقات متصلة منفصلة، منها دور طبيبة، وأخرى شقيقة علا غانم، ومرة ثالثة صديقتها ، ورابعة تظهر فى دور حبيبة ساموزين.

واعتذرت الفنانة حسناء سيف الدين عن المشاركة فى بطولة حلقات مسلسل “رمضان كريم”، من بطولة روبى وريهام عبد الغفور وشريف سلامة وسيد رجب، للمنتج أحمد السبكى، من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز، والمقرر عرضه خلال السباق الرمضانى المقبل، وجاء إعتذار سيف الدين عن المسلسل بعد تعاقدها، حيث وافقت على العمل بناءا على حجم دورها فى الـ 10 حلقات الأولى، حيث أخبرها القائمون عليه أن دورها فسيكبر بعد ذلك، وهو لفتاة تدعى “مريم”، وهى الصديقة المقربة لبطلة الحلقات “روبى”، الى أن فوجئت سيف الدين، أن الدور لم يتطور فى الحلقات الجديدة وسيكون هامشيا، وبلا تأثير حقيقى، فقررت الاعتذار.

المصدر : مصر ناين