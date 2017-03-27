بالخطوات طريقة لحذف حسابك على Google+ مع الحفاظ على حساب جوجل

مع الانتشار الكبير التى تحظى به شركة جوجل، أصبحنا لا نرى أى شخص لا يمتلك حسابا على خدماتها، ولعل انتشار هواتف أندرويد ساعد بشكل كبير على هذا الأمر، حيث توفر جوجل لمستخدميها الكثير من الخدمات التى يمكنهم الحصول عليها بمجرد إنشاء حساب جديد على جوجل، لكن ربما يرغب البعض فى التخلص من بعض هذه الخدمات شبه خدمة Google+ تلك الشبكة الاجتماعية التى أنشائها جوجل منذ عدة سنوات إلا أنها لم تستطع المنافسة بشكل كبير، وفيما يلى نعرض طريقة حذف هذه الخدمات كما يلى:

– فى البداية يحتاج المستخدم للتوجه لصفحة “حسابى – My Account” لإدارة حساب جوجل، من هنا

– يتوجه المستخدم بعد ذلك إلى تبويب Account preferences، والذى يتيح للمستخدمين إدارة اللغات والتخزين السحابى الخاص بجوجل درايف، إضافة إلى إمكانية الوصول، وميزة حذف حساب جوجل أو إحدى الخدمات، وهو الخيار الذى سنعتمد عليه.

– يضغط المستخدم بعد ذلك على خيار Delete your account or services كما يظهر فى الصورة التالية.

– تظهر صفحة جديدة تطلب من المستخدم تحديد المنتج الذى يرغب فى حذفه، وهل هو يرغب فى حذف منتج محدد أو حذف حساب جوجل بالكامل.

– لحذف خدمة Google+ يضغط المستخدم على خيار Delete products ، حيث سيلاحظ المستخدم أن الخدمة تطلب منه إدخال كلمة المرور الخاصة بالحساب من أجل التحقق من أنه مالك الحساب، ثم يختار بعد ذلك المستخدم حذف Google +

بعد اختيار هذا الخيار، سيكون أمام المستخدم إما تحميل بياناته الخاصة، أو حذف الخدمة بشكل نهائي، وذلك من خلال الضغط على أيقونة “السلة” الموجودة بجوار الخدمة، وهذا بدون حذف حساب جوجل الأساسى.

المصدر : مصر ناين