ساحل العاج تلغى إجراءات أمن إضافية لموانئ وتؤكد التهديدات غير حقيقية

أظهرت وثيقة أطلعت عليها “رويترز”، أن السلطات فى ساحل العاج، ألغت أمرا بزيادة مستويات التأمين فى ميناءيها الرئيسيين بعدما خلصت إلى أن تقارير سابقة عن تهديد إرهابى لا أساس لها من الصحة.

كانت المذكرة السابقة لوزارة النقل قد أمرت برفع مستوى التأمين، طبقا للمدونة الدولية لتأمين السفن ومرافق الموانئ، إلى المستوى الثانى ل معلومات عن “هجمات إرهابية محتملة” على أراضى ساحل العاج.

واصدر قائد التأمين البحرى الكولونيل برتين كوفى تانو فى أمر ثان إلى سلطات ميناءى أبيدجان وسان بيدرو وشركات الشحن يوم الأحد “بعد جمع المعلومات … اتضح أن التهديد غير حقيقي.”

وأضاف “أطلب منكم الرجوع إلى مستوى التأمين الطبيعى وهو المستوى الأول، كان قرار تعزيز التأمين قد اتخذ فى منتصف مناورات بحرية إقليمية تعرف باسم اوبانجيم اكسبرس وترعاها قيادة الجيش الأمريكى فى افريقيا.

كما يأتى بعد أكثر قليلا من سنة على هجوم نفذه متشددون من تنظيم القاعدة على منتجع شاطئى فى ساحل العاج قتل فيه 19 شخصا، وأبيدجان وسان بيدرو ميناءان مهمان للواردات والصادرات فى غرب أفريقيا وخاصة الكاكاو. وساحل العاج أكبر منتج للكاكاو فى العالم.

المصدر : مصر ناين