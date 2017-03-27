ضبط عاطلين بعد مطاردة مع الشرطة لاختطافهم فتاة فى سيارة خطيبها بالغربية

شهد طريق المحلة – طنطا بمحافظة الغربية مطاردة بين ضباط المباحث و4عاطلين بعد قيامهم باستيقاف سيارة ملاكى والاعتداء على قائدها الذى كان يصطحب خطيبته وقاموا بضربه وأثناء ذلك قام أحد المتهمين باختطاف السيارة وبداخلها خطيبة الشاب وفر هاربا على طريق المحلة.

وقام خطيب الفتاة المخطوفة بالاستغاثة بالمواطنين الذين قاموا بالاتصال بالواجبة وأدلى بأوصاف السيارة وقام العميد مسعد أبو سكين رئيس مباحث المديرية بالاتصال بضباط مباحث المحلة للتنسيق مع ضباط مباحث طنطا لمطاردة المتهم وتم ضبط السيارة فى نطاق مدينة المحلة وعثر بحوزة المتهمين الأربعة على أسلحة بيضاء، تم إخطار اللواء حسام خليفة مدير تأمين الغربية بالواقعة، وبعرضهم على نيابة قسم ثان طنطا قررت حجزهم لحين ورود التحريات حول الواقعة.

وكشف مصدر تأمينى مسئول أن الشاب وخطيبته كانوا يستقلون سيارة على طريق المحلة طنطا وأمام قرية شبشير الحصة مركز طنطا اصطدم الشاب بسيارة المتهمين وحاول المتهمين استيقافهم إلا أنه رفض الوقوف وقام بالهرب بالسيارة إلى مدينة طنطا.

وأضاف المصدر أن المتهمين قاموا بالتعدى على الشاب بالضرب وقام احد المتهمين بركوب السيارة التى كانت تستقلها خطيبة الشاب وفر هاربا محاولا اختطافها، مشيرا أن ضباط المباحث قاموا بمطاردته وتم ضبطه بمدينة المحلة.