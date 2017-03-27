مواجهات قوية فى دورى مرتبط كرة اليد وختام الدرجة الأولى

يواجه، اليوم الإثنين، فريق كرة اليد بالنادى الأهلي نظيره الطيران، فى إطار المباريات الذى تم تقديمها فى الجولة الثالثة عشر بدورى المرتبط بالمحترفين مواليد 96، ل مشاركة القطبين فى السوبر الأفريقى المقرر له 12 أبريل المقبل بالمغرب، فيما سيقابل أيضا فى نفس الجولة الزمالك مع طلائع الجيش.

لقاءات مهمة فى ختام دورى الدرجة الأولى لكرة اليد

كما يقام اليوم لقاءات مهمة فى ختام دورى الدرجة الأولى لكرة اليد، حيث يلتقى كل من الشيخ زايد استاد المنصورة، وحدائق الأهرام مع ساحل سليم، ووادى دجلة مع منتخب السويس.

مباريات قوية فى تحديد مراكز دورى الدرجة الأولى لكرة اليد

وتشهد مواجهات تحديد المراكز بدورى الدرجة الأولى لكرة اليد منافسات بين كل من ناصر أسيوط مع قاى، ومنفلوط مع المستقبل، والرواد مع دملو.

ويتقابل اليوم منتخب الشباب مواليد 98 لكرة اليد مع فريق الجزيرة 96 مرتبط، فى إطار مشاركة الأول بلقاءات الدورى استعدادا لبطولة العالم.

ويقام دور ربع نهائى كأس مصر للرجال لكرة اليد يوم 28 مارس الحالى، بمواجهات بين كل من: الزمالك مع سبورتنج، والأولمبى مع سموحة، وهليوبوليس مع طلائع الجيش، والطيران مع الأهلى.

ويقام الدور قبل النهائى لكأس كرة اليد لمواليد 96 يوم 1 مايو المقبل على صالة الأولمبى، بمواجهات بين الأهلي مع الزمالك، والطيران مع الأولمبى.

المصدر : مصر ناين