زراعة سوهاج اليوم بدء البرنامج التدريبى حول زراعة وإنتاج المحاصيل

اصدر ت الدكتورة أمل إسماعيل سعد وكيل وزارة الزراعة بسوهاج بأن المديرية بالاشتراك مع الإدارة المركزية للتدريب بوزارة الزراعة سوف تبدأ اليوم الاثنين برنامجا تدريبيا حول زراعة وإنتاج المحاصيل الزيتية بديوان سنة المديرية.

وأضافت وكيل وزارة الزراعة فى تصريح خاص لـ”اليوم السابع” أن البرنامج يتناول توضيح دور وأهمية التدريب فى مجال زراعة وانتاج المحاصيل الزيتية شبه السمسم والفول السودانى وفول الصويا، وضرورة اتباع التوصيات الفنية اللازمة لزراعة هذه المحاصيل.

وأضافالباشمهندس مراد محمد حسين مدير سنة الشئون الزراعية بمديرية الزراعة بسوهاج بأنه سوف يقوم نخبة من أساتذة مركز البحوث الزراعية بإلقاء المحاضرات بحضورالباشمهندسين الزراعيين السنةلين فى مجال زراعة المحاصيل الزيتية بالإدارات الزراعية.

المصدر : مصر ناين