الرئيس السودانى سيشارك بالقمة العربية فى عمّان

سيشارك الرئيس السودانى عمر حسن البشير، فى القمة العربية التى تعقد هذا الأسبوع فى عمّان، وفق ما أعلن وزير الخارجية السودانى الأحد.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش الأميركية المدافعة عن حقوق الإنسان دعت فى بيان الأحد السلطات الأردنية إلى “منع دخول” البشير إلى أراضيه أو “توقيفه إذا دخل”، الأمر الذى رفضته عمان.

وفى 2009 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتى توقيف بحق البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ثم أصدرت فى 2010 مذكرة ثالثة بتهمة الإبادة، على صلة بالنزاع فى دارفور غرب السودان الذى أودى بأكثر من 300 ألف شخص منذ 2003 وفق الأمم المتحدة.

واصدر وزير الخارجية السودانى ابراهيم غندور لوكالة الأنباء السودانية الرسمية “سونا” إن “الرئيس عمر البشير سيحضر القمة العربية على الرغم من جدول أعماله المزدحم للغاية“.

وأظهر أنّ العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى أصرّ على ضرورة حضور البشير القمة الثامنة والعشرين للكلية العربية التى تبدأ الأربعاء.

ونقل بيان هيومن رايتس ووتش عن إليز كيبلر نائبة قسم العدالة الدولية فى المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان أنّ “الأردن سيتحدى التزاماته الدولية كعضو فى المحكمة الجنائية الدولية إذا سمح للبشير بزيارة المملكة بدون توقيفه“.

وأضافت أن “الترحيب بهارب من الجنائية الدولية من شأنه تقويض جهود النظام الأردنية الأخيرة لتعزيز سيادة القانون فى المملكة“.

المصدر : مصر ناين