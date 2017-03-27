كبير خبراء الطاقة الذرية بالأمم المتحدة اليوم فى ندوة علمية بجامعة أسيوط

أعلن الدكتور حسن عبد الحميد مدير مركز تنمية جنوب الوادى بكلية أسيوط عن استضافة الكلية للدكتور يسرى أبو شادى كبير خبراء الطاقة الذرية بالأمم المتحدة وذلك لتقديم محاضرة مطولة فى ندوة علمية بعنوان ” أهمية الطاقة النظيفة النووية والمتجددة فى مصر والمنطقة العربية والتى تنعقد اليوم الاثنين 27 مارس بالقاعة الثمانية بالمبنى الإدارى وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الكلية .

وقد أشار الدكتور حسن عبد الحميد مدير مركز تنمية جنوب الوادى بكلية أسيوط إلى أهمية الندوة وذلك لما تتناوله من موضوع هام وحيوى لمستقبل مصر والمنطقة العربية وخاصةً فى ظل جهود الدولة لاستغلال كافة مصادرها فى إنتاج الطاقة، مؤكداً كذلك على ما يتمتع به الدكتور يسرى أبو شادى من خبرة متميزة فى مجال الطاقة والوزارة وخاصة الطاقة النووية عمله ببرامج وبرامج الطاقة أكثر من 40 دولة، كما له من مكانة علمية مرموقة على مستوى العالم، حيث والذى شغل العديد من المناصب الدولية تتضمن كونه كبير خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس قسم الضمانات بها لمدة امتدت نحو 25 سنةاً، بالإضافة إلى شغله العديد من الوظائف الهامة فى مجال الطاقة النووية فى مصر، وفرنسا، وبلجيكا، وليبيا، والنمسا، كما أنه أستاذ زائر بعدة جامعات دولية والمشرف على تصميم وتصنيع نموذج حقيقى لأول مفاعل نووى مصرى، كما أنه حالياً عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية.

هذا ومن الجديد بالذكر أن الدكتور يسرى أبو شادى حائز على العديد من الجوائز الدولية والتى يأتى على رأسها جائزة نوبل سنة 2005 وذلك بالمشاركة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالإضافة إلى جائزة الوكالة الدولية للامتياز سنة 2003، وجائزة كلية الإسكندرية التشجيعية لسنة 1981.

وتعد تلك هى الزيارة الأولى للدكتور يسرى أبو شادى إلى كلية أسيوط ولكنه سبق له المشاركة فى وقائع المؤتمر الدولى حول الطفلة الزيتية ومصادر الطاقة غير التقليدية من أجل التنمية المستدامة فى أفريقيا والذى نظمه مركز تنمية جنوب الوادى فى مطلع هذا الشهر فى محافظة البحر الأحمر.

المصدر : مصر ناين