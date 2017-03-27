استكمال سماع الشهود فى محاكمة المتهمين بخلية أوسيم اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين برئاسة المستشار شعبان الشامى، سماع الشهود فى محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة بـ”خلية أوسيم”.

ويواجه المتهمين اتهامات تأسيس، وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون وتهدف للاعتداء على الممتلكات السنةة والخاصة وتهديد رجال الضبط القضائى مستخدمةً فى ذلك العنف والإرهاب، والمشاركة فى التظاهر والتحريض عليه بمخلفة القانون ودون الحصول على ترخيص.

كما يواجه المتهمان الثامن والتاسع حيازة الأسلحة والذخيرة، ومحاولة إشعال اللهيب فى محول كهربائى والذى لم يتم لسبب لا دخل لهم به، إضافة إلى تهديد المجنى عليهم أهالى منطقة “أوسيم” عبر زرع عبوة هيكلية أمام “مجلس المدينة”.

ويواجه المتهمون السابع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر تهم وضع عبوة مماثلة أمام مبنى شركة الوزارة بالمنطقة، واستهداف منزل المستشار قام بفتحى البيومى على خلفية حكم البراءة الذى شارك فى إصداره لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى حيث وضعوا العبوة أمام مقر إقامة القاضى فى التوقيت الذى أيقنوا تواجده بالمنزل، إلا أنه لم ينجح مخططهم .

المصدر : مصر ناين