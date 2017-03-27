Musemage تطبيق نظام ios المجانى لهذا الأسبوع جربه

سلط الموقع الهندى Phonearena الضوء فى تقرير جديد عن تطبيق نظام ios المجانى لهذا الأسبوع، إذ تم اختيار تطبيق Musemage لتسجيل الفيديوهات بشكل مهنى وتعديلها هذا الأسبوع، وتقديم مزايا مختلفة لمستخدمى هواتف آيفون.

فمع ميزة تعديل الفيديو يمكنك دمج مقاطع فيديو متأعدادة فى مقطع واحد، وتحسين ملمس بشرتك لتجعلها تتوهج وتبدو أكثر سلاسة، كما يمكن إضافة الموسيقى الخلفية من اى تيونز، بالإضافة إلى دعم التطبيق بالفلاتر التى يمكن استخدامها أثناء تصوير الفيديو.

ودعم التطبيق بأعداد من المزايا ومن أهمها وضع الفيديو الذى يتيح تجربة مزايا متأعدادة أثناء التسجيل ووضع الصورة والذى يوفر فلترات مختلفة فى الوقت الحقيقى لمساعدتك على الحصول على لقطة جيدة والشاشة الزرقاء التى تتيح استبدال أى خلفية فى صورة أو فيديو من اختيارك، أما الوضع اليدوى فيساعد على ضبط التركيز يدويا وتوازن اللون الأبيض.

المصدر : مصر ناين