أغنية روح فل لـ كارول سماحة تحقق ملايين مشاهدة على

حققت أغنية “روح فل” للنجمة اللبنانية كارول سماحة 10 ملايين مشوفة على موقع يوتيوب وذلك منذ طرحها فى يونيو الماضى ضمن ألبوم “ذكرياتى”، وهى من كلمات على مولى، ألحان محمود عيد، توزيع ميشال فاضل.

كارول زارت مؤخرا مستشفى أبو الريش للأطفال بالقاهرة، وهى الزيارة التى جاءت بعد حفلها الناجح فى القاهرة على مسرح أوبرا كلية مصر بمدينة 6 أكتوبر بقيادة المايسترو سليم سحاب، وبحضور زوجها رجل الأعمال الدكتور وليد مصطفى، الذى وجهت له الشكر قائلة “أشكر حبيب قلبى وزوجى الداعم لى دائما بحبه وصدقه، وأنا أدركت معه الجانب الأعمق عند المصريين، وأشكره أنه موجود بحياتى وبحبك وكل سنة وأنت طيب”، كما احتفلت بعيد الحب فى حفل آخر كبير بالعاصمة اللبنانية يوم 18 فبراير الماضى تحت عنوان Carole A la Chandelle فى قصر المؤتمرات Palais Des Congres بمنطقة “ضبية”.

المصدر : مصر ناين