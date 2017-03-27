إخلاء آلاف المنازل مع اقتراب الإعصار ديبى من سواحل استراليا

تسبب إعصار قوى يقترب من شمال شرق استراليا، فى دعوة ألوف الاستراليين لإخلاء المناطق الساحلية الواقعة فى طريق الإعصار اليوم الاثنين.

واصدر مكتب الأرصاد الجوية الاسترالى إن التوقعات تشير إلى أن الإعصار ديبى ستشتد قوته ليصبح عاصفة من الفئة الرابعة وقد تصل سرعة الرياح المصاحبة له إلى 300 كيلومتر فى الساعة قبل وصوله إلى ولاية كوينزلاند فى وقت مبكر يوم الثلاثاء.

وحذرت انستشيا بالاشوك رئيسة وزراء الولاية من أن ديبى قد يكون أقوى عاصفة تضرب البلاد منذ الإعصار ياسى فى 2011 الذى دمر منازل ومحاصيل ومنتجعات.

واصدر ت فيونا كانينجهام المتحدثة باسم سلطات الموانئ إنه تم قفل ميناء أبوت بوينت للفحم وموانئ فى ماكاى وهاى بوينت الى أن إشعار آخر.

وصدرت أوامر بعمليات إجلاء قسرية للعديد من سكان البلدات المنخفضة بالقرب من تاونسفيل فى حين أوصت السلطات ألوفا آخرين إلى الجنوب من تلك المناطق بالإجلاء.

واصدر ت بالاشوك إن الجيش وضع على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة فور مرور العاصفة فى حين تقوم شركات الوقود والطاقة بتخزين الإمدادات وتم إرسال مخزونات غذائية إضافية للمنطقة، والإعصار من الفئة الخامسة هو الأقوى على مقياس سفير-سيمبسون لقياس شدة الأعاصير.

المصدر : مصر ناين