مدرب الإسماعيلى يعدد مكاسب الوديات ضمن برنامح الاستعداد للمقاصة

أثنى أبو طالب العيسوى، مدرب سنة الإسماعيلى، على الأداء الذى قدمه لاعبوه خلال المباراتين الوديتين أمام منتخب الإسماعيلية والنوبى، والمستوى القوى الذى ظهر عليه اللاعبون، مشيرا إلى أن الجهاز الفنى خرج بعدة مكاسب من المواجهتين الوديتين، وحقق العديد من المكاسب الفنية والتى ينوى الفريق صاحب الرداء الأصفر ترجمتهما فى المباريات الرسمية بداية من لقاء المقاصة والمقرر له فى الثانى من أبريل المقبل بالجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدورى السنة.

واصدر أبو طالب إن الجهاز الفنى بقيادة التشيكى فرانز ستراكا أكثر من خطة لعب من أجل الاعتماد عليها فى مواجهة المقاصة القادمة، باعتبارها من المواجهات الصعبة نظرا للمستوى القوى الذى يقدمه الفريق الفيومى، موضحا أن الأهداف الكثيرة التى تم تسجيلها تعطى ثقة للاعبين قبل خوض المباريات الرسمية.

المصدر : مصر ناين