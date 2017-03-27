بالمواصفات أبرز الفروق بين هاتفى جلاكسى J V و J Prime
كشفت شركة سامسونج مؤخرا عن هاتفها الجديد جلاكسى J7 V والذى يأتى بمواصفات مميزة للغاية، وفيما يلى نعرض مقارنة بين وبين هاتف Galaxy J7 Prime السابق من الشركة، والتى توضح أبرز الفروق كما يلى:
تاريخ الكشف عنه:
Galaxy J7 V: فى 24 مارس 2017.
Galaxy J7 Prime: فى 1سبتمبر 2016.
نظام التشغيل:
Galaxy J7 V: أندرويد نوجا 7.0.
Galaxy J7 Prime: أندرويد مارشميلو 6.0.
مساحة الشاشة:
Galaxy J7 V: يأتى بشاشة 5.5 بوصة.
Galaxy J7 Prime: يأتى بشاشة 5.5 بوصة.
دقة الشاشة:
Galaxy J7 V: تبلغ 720×1280 بيكسل.
Galaxy J7 Prime: تبلغ 1080×1920 بيكسل.
الكاميرا:
Galaxy J7 V: بكاميرا خلفية 8 ميجا بيكسل+ أمامية 5 ميجا بيكسل.
Galaxy J7 Prime:كاميرا خلفية 13 ميجا بيكسل+ أمامية 8 ميجا بيكسل.
صنف المعالج:
Galaxy J7 V : معالج napdragon 625.
Galaxy J7 Prime: معالج Exynos 7870 Octa.
ذاكرة الوصول العشوائي:
Galaxy J7 V: رامات 2 جيجا بايت.
Galaxy J7 Prime: رامات 3 جيجا بايت.
الذاكرة الداخلية:
Galaxy J7 V: تبلغ 16 جيجا بايت.
Galaxy J7 Prime:تبلغ 32 جيجا بايت.
البطارية:
Galaxy J7 V: تبلغ قوتها 3300 mAh.
Galaxy J7 Prime: تبلغ قوتها 3300 mAh.
المصدر : مصر ناين
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