 التخطي إلى المحتوى

بالمواصفات أبرز الفروق بين هاتفى جلاكسى J V و J Prime

منوعات
بالمواصفات أبرز الفروق بين هاتفى جلاكسى J V و J Prime

كشفت شركة سامسونج مؤخرا عن هاتفها الجديد جلاكسى J7 V  والذى يأتى بمواصفات مميزة للغاية، وفيما يلى نعرض مقارنة بين وبين هاتف Galaxy J7 Prime السابق من الشركة، والتى توضح أبرز الفروق كما يلى:

 

تاريخ الكشف عنه:

Galaxy J7 V: فى 24 مارس 2017.

Galaxy J7 Prime: فى 1سبتمبر 2016.

 

نظام التشغيل:

Galaxy J7 V: أندرويد نوجا 7.0.

Galaxy J7 Prime: أندرويد مارشميلو 6.0.

 

مساحة الشاشة:

Galaxy J7 V: يأتى بشاشة 5.5 بوصة.

Galaxy J7 Prime: يأتى بشاشة 5.5 بوصة.

 

دقة الشاشة:

Galaxy J7 V: تبلغ 720×1280 بيكسل.

Galaxy J7 Prime: تبلغ 1080×1920 بيكسل.

 

الكاميرا:

Galaxy J7 V: بكاميرا خلفية 8 ميجا بيكسل+ أمامية 5 ميجا بيكسل.

Galaxy J7 Prime:كاميرا خلفية 13 ميجا بيكسل+ أمامية 8 ميجا بيكسل.

 

صنف المعالج:

Galaxy J7 V : معالج napdragon 625.

Galaxy J7 Prime: معالج  Exynos 7870 Octa.

 

ذاكرة الوصول العشوائي:

Galaxy J7 V: رامات 2 جيجا بايت.

Galaxy J7 Prime: رامات 3 جيجا بايت.

 

الذاكرة الداخلية:

Galaxy J7 V: تبلغ  16 جيجا بايت.

Galaxy J7 Prime:تبلغ 32 جيجا بايت.

 

البطارية:

Galaxy J7 V: تبلغ قوتها 3300  mAh.

Galaxy J7 Prime: تبلغ قوتها 3300 mAh.

 

المصدر : مصر ناين

عن الكاتب

التعليقات