بالمواصفات أبرز الفروق بين هاتفى جلاكسى J V و J Prime

كشفت شركة سامسونج مؤخرا عن هاتفها الجديد جلاكسى J7 V والذى يأتى بمواصفات مميزة للغاية، وفيما يلى نعرض مقارنة بين وبين هاتف Galaxy J7 Prime السابق من الشركة، والتى توضح أبرز الفروق كما يلى:

تاريخ الكشف عنه:

Galaxy J7 V: فى 24 مارس 2017.

Galaxy J7 Prime: فى 1سبتمبر 2016.

نظام التشغيل:

Galaxy J7 V: أندرويد نوجا 7.0.

Galaxy J7 Prime: أندرويد مارشميلو 6.0.

مساحة الشاشة:

Galaxy J7 V: يأتى بشاشة 5.5 بوصة.

Galaxy J7 Prime: يأتى بشاشة 5.5 بوصة.

دقة الشاشة:

Galaxy J7 V: تبلغ 720×1280 بيكسل.

Galaxy J7 Prime: تبلغ 1080×1920 بيكسل.

الكاميرا:

Galaxy J7 V: بكاميرا خلفية 8 ميجا بيكسل+ أمامية 5 ميجا بيكسل.

Galaxy J7 Prime:كاميرا خلفية 13 ميجا بيكسل+ أمامية 8 ميجا بيكسل.

صنف المعالج:

Galaxy J7 V : معالج napdragon 625.

Galaxy J7 Prime: معالج Exynos 7870 Octa.

ذاكرة الوصول العشوائي:

Galaxy J7 V: رامات 2 جيجا بايت.

Galaxy J7 Prime: رامات 3 جيجا بايت.

الذاكرة الداخلية:

Galaxy J7 V: تبلغ 16 جيجا بايت.

Galaxy J7 Prime:تبلغ 32 جيجا بايت.

البطارية:

Galaxy J7 V: تبلغ قوتها 3300 mAh.

Galaxy J7 Prime: تبلغ قوتها 3300 mAh.

المصدر : مصر ناين