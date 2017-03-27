ننشر قصة ساعة العندليب ماركة كوتشينسكى وكاميرته الخاصة

كانت تعتبر ساعة يد حليم من أغلى ساعات اليد وقتها، وهى من بيت المجوهرات “كوتشينسكى” فى لندن، أهداها له صديقه وحبيبه سمو الأمير طلال بن منصور بن عبد العزيز بمناسبة عيد ميلاد حليم، وهى سويسرية الصُنع، وتم وضع صورة العندليب عليها وهو يرتدى بدلة إيطالى تصميم المصمم الشهير “سمالتو”.

أما قصة كاميرته الفوتوغرافية الخاصة، ففي إحدى سفريات العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ إلى لندن، كان يرافقه صديقه السعودي كمال أدهم الذي كان يعمل في المجال السياسى وقتها وأصبح فيما بعد رئيسا للاستخبارات السعودية، حيث كانت تربطهما صداقة قوية.

خلال هذه الرحلة لاحظ أدهم عشق العندليب للتصوير ولم يخف إعجابه بذلك أمام حليم فاصدر له: “أنت مصور بارع يا حليم” فأجابه العندليب “على أدى”، وبحكم الصداقة وتقديرا لها، فاجأ كمال أدهم صديقه عبد الحليم حافظ في اليوم التالى بكاميرا فوتوغرافيا أحدث موديل تعبيرا عن حبه للعندليب والى أن يترك أثرا طيبا وجميلا يتذكره به أسطورة الغناء عبد الحليم حافظ، وبالفعل مازالت هذه الكاميرا موجودة الى أن الآن ضمن مقتنيات العندليب وبحوزة أسرته.



ساعة حليم



كاميرا العندليب

المصدر : مصر ناين